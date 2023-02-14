Adam Ouattara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Ouattara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Ouattara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Ouattara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Ouattara 6 Haziran 2000 tarihinde Lausanne şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen İsviçre,Fildişi Sahili uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Check Adam Ouattara şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Ouattara Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alke Sports Group Sàrl yapmaktadır. Adam Ouattara, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neuchâtel Xamax FCS futbol takımında oynamaktadır. Neuchâtel Xamax FCS takımına 1 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Adam Ouattara'nin Neuchâtel Xamax FCS ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Adam Ouattara Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Adam Ouattara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Adam Ouattara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Ouattara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Eylül 2013 yılında Team Vaud Yverdo

1 Temmuz 2014 yılında Team Vaud U16

1 Temmuz 2016 yılında Team Vaud U18

1 Ocak 2017 yılında Team Vaud U21

1 Eylül 2020 yılında Neuchâtel Xamax

Adam Ouattara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Ouattara şuan Neuchâtel Xamax FCS takımında oynamakta ve 72 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Adam Ouattara Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC La Sallaz (2010-2013), ES FC Malley LS (2013), FC Lausanne-Sport (2013-)

İsviçre U20 takımında 2 numaralı formasıyla 6 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U19 takımında 13 numaralı formasıyla 16 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.