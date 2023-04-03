Adam Palsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Palsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Palsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Palsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Palsson 7 Haziran 1998 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Adam Ægir Pálsson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Palsson Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Olafur Gardarsson yapmaktadır. Adam Palsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valur Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Valur Reykjavík takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Adam Palsson'nin Valur Reykjavík ile sözleşmesi 16 Kasım 2025 tarihinde bitmektedir.

Adam Palsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Palsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adam Palsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Palsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Mayıs 2016 yılında Víkingur U19

7 Ocak 2017 yılında Keflavík Alt.

12 Şubat 2018 yılında Keflavík

5 Mayıs 2018 yılında Selfoss

16 Ekim 2018 yılında Keflavík

14 Ağustos 2020 yılında Víkingur

19 Nisan 2022 yılında Keflavík

31 Aralık 2022 yılında Víkingur

2 Şubat 2023 yılında Valur

Adam Palsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Palsson şuan Valur Reykjavík takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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