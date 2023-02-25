Adam Pavlesic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Pavlesic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Pavlesic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Pavlesic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Pavlesic 30 Temmuz 2002 tarihinde Fairfield şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Avustralya,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Adam Jeremy Pavlesic şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Pavlesic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Benchmark Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sydney FC futbol takımında oynamaktadır. Sydney FC takımına 8 Aralık 2020 tarihinde katılmıştır. Adam Pavlesic'nin Sydney FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Adam Pavlesic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Pavlesic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adam Pavlesic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Pavlesic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Aralık 2020 yılında Sydney FC

Adam Pavlesic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Pavlesic şuan Sydney FC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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