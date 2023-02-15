Adam Petersson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Petersson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Petersson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Petersson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Petersson 25 Ağu 2000 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Petersson Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nima Modyr yapmaktadır. Adam Petersson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mjällby AIF futbol takımında oynamaktadır. Mjällby AIF takımına 3 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Adam Petersson'nin Mjällby AIF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Adam Petersson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Adam Petersson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adam Petersson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Petersson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2016 yılında Mjällby AIF U17

1 Ocak 2018 yılında Mjällby U19

3 Ocak 2019 yılında Mjällby AIF

Adam Petersson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Petersson şuan Mjällby AIF takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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