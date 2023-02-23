Adam Radwanski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Radwanski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Radwanski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Radwanski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Radwanski 10 Nisan 1998 tarihinde Płock şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Adam Radwański şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Radwanski Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Good Future Football Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bruk-Bet Termalica Nieciecza futbol takımında oynamaktadır. Bruk-Bet Termalica Nieciecza takımına 21 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Adam Radwanski'nin Bruk-Bet Termalica Nieciecza ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adam Radwanski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Radwanski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adam Radwanski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Radwanski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Wisla Plock

11 Ocak 2016 yılında Blekitni Raciaz

30 Haziran 2016 yılında Wisla Plock

22 Temmuz 2016 yılında Swit N.D.M.

31 Aralık 2016 yılında Wisla Plock

8 Şubat 2017 yılında Widzew Lodz

31 Aralık 2017 yılında Wisla Plock

1 Ocak 2018 yılında Rakow

31 Aralık 2018 yılında Wisla Plock

8 Ocak 2019 yılında Widzew Lodz

21 Ağustos 2020 yılında Termalica

Adam Radwanski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Radwanski şuan Bruk-Bet Termalica Nieciecza takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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