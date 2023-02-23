Adam Ratajczyk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Ratajczyk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Ratajczyk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Ratajczyk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Ratajczyk 12 Haziran 2002 tarihinde Warszawa şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Ratajczyk Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BMG-SPORT yapmaktadır. Adam Ratajczyk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stal Mielec futbol takımında oynamaktadır. Stal Mielec takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Adam Ratajczyk'nin Stal Mielec ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adam Ratajczyk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Ratajczyk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adam Ratajczyk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Ratajczyk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Şubat 2019 yılında LKS Lodz

2 Ekim 2020 yılında Zaglebie Lubin

1 Eylül 2022 yılında Stal Mielec

30 Haziran 2023 yılında Zaglebie Lubin

Adam Ratajczyk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Ratajczyk şuan Stal Mielec takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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