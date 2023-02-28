Adam Salamba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Salamba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adam Salamba kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Adam Salamba ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Adam Salamba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Salamba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adam Salamba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Salamba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Salamba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Salamba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Salamba 25 Kasım 1999 tarihinde doğmuştur.  Tanzanya uyrukludur.Gerçek adı da Adam Paul Salamba şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Salamba Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adam Salamba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ghazl El Mahalla futbol takımında oynamaktadır. Ghazl El Mahalla takımına 10 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Adam Salamba'nin Ghazl El Mahalla ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Adam Salamba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Salamba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Adam Salamba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Salamba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Stand United

1 Temmuz 2017 yılında Lipuli FC

1 Temmuz 2018 yılında Simba SC

5 Eylül 2019 yılında Al-Jahra SC

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

19 Eylül 2020 yılında Namungo FC

10 Ekim 2021 yılında JS Saoura

1 Şubat 2022 yılında Kulüpsüz

10 Ekim 2022 yılında El Mahalla

Adam Salamba kimdir

Adam Salamba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Salamba şuan Ghazl El Mahalla takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Adam Salamba nereli

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