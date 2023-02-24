Adam Simon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Simon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adam Simon kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Adam Simon ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Adam Simon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Simon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adam Simon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Simon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Simon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Simon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Simon 30 Mart 1990 tarihinde Salgótarján şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Simon Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars & Friends yapmaktadır. Adam Simon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Szeged-Csanád - GA futbol takımında oynamaktadır. Szeged-Csanád - GA takımına 29 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Adam Simon'nin Szeged-Csanád - GA ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adam Simon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Simon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Adam Simon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Simon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında MTK U17

1 Ocak 2007 yılında MTK U19

1 Şubat 2008 yılında Haladás U19

1 Temmuz 2008 yılında Haladás

7 Temmuz 2011 yılında Palermo

1 Ocak 2012 yılında Bari

30 Haziran 2012 yılında Palermo

31 Ağustos 2012 yılında Haladás

30 Haziran 2013 yılında Palermo

1 Ağustos 2013 yılında Haladás

30 Haziran 2014 yılında Palermo

21 Temmuz 2014 yılında Videoton FC

14 Şubat 2017 yılında Gyirmót FC

30 Haziran 2017 yılında Videoton FC

14 Temmuz 2017 yılında Haladás

31 Ağustos 2017 yılında Paksi FC

23 Ocak 2020 yılında ETO FC Győr

29 Temmuz 2020 yılında Szeged

Adam Simon kimdir

Adam Simon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Simon şuan Szeged-Csanád - GA takımında oynamakta ve 46 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Salgó Öblös SC (-2004)

Adam Simon Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Macaristan takımında 16 numaralı formasıyla 18 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Adam Simon nereli

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