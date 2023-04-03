Adam Spangr kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Spangr Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Adam Spangr kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Adam Spangr ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.