Adam Spangr kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Spangr Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Spangr adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Adam Spangr Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Adam Spangr 15 Nisan 2005 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Adam Špangr şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Adam Spangr Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SK Sigma Olomouc U19 futbol takımında oynamaktadır. SK Sigma Olomouc U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Adam Spangr'nin SK Sigma Olomouc U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Adam Spangr Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Adam Spangr futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Olomouc U19
Adam Spangr Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Adam Spangr şuan SK Sigma Olomouc U19 takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?TJ Sokol Olšany (2011 - 2019)
SK Sigma Olomouc (2019 -)
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