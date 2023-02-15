Adam Stahl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Stahl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Stahl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Stahl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Stahl 8 Ekim 1994 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Adam Mikael Sven Ståhl şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Stahl Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CLS Mundial yapmaktadır. Adam Stahl, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mjällby AIF futbol takımında oynamaktadır. Mjällby AIF takımına 28 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Adam Stahl'nin Mjällby AIF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Adam Stahl Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Adam Stahl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adam Stahl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Stahl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Şubat 2013 yılında Norrby

6 Ocak 2018 yılında Karabükspor

11 Ağu 2018 yılında Dalkurd

21 Ocak 2019 yılında Sirius

28 Ocak 2022 yılında Mjällby AIF

Adam Stahl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Stahl şuan Mjällby AIF takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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