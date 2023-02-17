Adam Stejskal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Stejskal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Stejskal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Stejskal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Stejskal 28 Mart 2002 tarihinde Brno şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Stejskal Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORT INVEST yapmaktadır. Adam Stejskal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Red Bull Salzburg futbol takımında oynamaktadır. Red Bull Salzburg takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Adam Stejskal'nin Red Bull Salzburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Adam Stejskal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Stejskal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adam Stejskal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Stejskal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Z. Brno U19

26 Temmuz 2018 yılında AKA Salzb. U18

1 Temmuz 2019 yılında FC Liefering

1 Temmuz 2022 yılında RB Salzburg

Adam Stejskal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Stejskal şuan Red Bull Salzburg takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Adam Stejskal Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Zbrojovka Brno (2008 - 2013)FC Svratka Brno (2013 - 2015)FC Zbrojovka Brno (2015 - 2018)

Çek Cumhuriyeti U17 takımında 1 numaralı formasıyla 3 Ağu 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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