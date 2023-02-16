Adam Susac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Susac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Susac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Susac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Susac 20 Mayıs 1989 tarihinde Varaždin şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Adam Sušac şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Susac Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NG360 yapmaktadır. Adam Susac, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FSV Zwickau futbol takımında oynamaktadır. FSV Zwickau takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Adam Susac'nin FSV Zwickau ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adam Susac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Susac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adam Susac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Susac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Varteks

1 Ocak 2009 yılında NK Sloboda Varazdin

30 Haziran 2009 yılında Varteks

1 Ocak 2012 yılında HNK Rijeka

10 Ocak 2013 yılında NK Pomorac

30 Haziran 2013 yılında HNK Rijeka

12 Temmuz 2013 yılında Dresden

1 Temmuz 2014 yılında Kulüpsüz

3 Ekim 2014 yılında Wiener Neustadt

1 Temmuz 2015 yılında Aue

10 Ağu 2017 yılında Osnabrück

1 Temmuz 2021 yılında FSV Zwickau

Adam Susac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Susac şuan FSV Zwickau takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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