Adam Taggart kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Taggart Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Taggart adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Taggart Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Taggart 2 Haziran 1993 tarihinde Joondalup şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Avustralya uyrukludur.Gerçek adı da Adam Jake Taggart şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Taggart Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Adam Taggart, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Perth Glory futbol takımında oynamaktadır. Perth Glory takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Adam Taggart'nin Perth Glory ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Adam Taggart Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Taggart isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Adam Taggart Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Taggart futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Perth Glory

1 Temmuz 2012 yılında Newcastle

1 Temmuz 2014 yılında Fulham

1 Eylül 2015 yılında Dundee United

14 Aralık 2015 yılında Fulham

1 Temmuz 2016 yılında Perth Glory

1 Temmuz 2018 yılında Brisbane Roar

19 Şubat 2019 yılında Suwon Bluewings

9 Ocak 2021 yılında Cerezo Osaka

1 Ocak 2023 yılında Perth Glory

Adam Taggart Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Taggart şuan Perth Glory takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Adam Taggart Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Perth Glory U21 (-2010)

Avustralya takımında 19 numaralı formasıyla 3 Aralık 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 6 gol atmıştır.

Avustralya U23 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 2 gol atmıştır.

Avustralya U20 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 7 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.