Adam Tichy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Tichy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Tichy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Adam Tichy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Adam Tichy 29 Ekim 2002 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Adam Tichý şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Adam Tichy Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Mlada Boleslav B futbol takımında oynamaktadır. FK Mlada Boleslav B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Adam Tichy'nin FK Mlada Boleslav B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Adam Tichy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Adam Tichy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2019 yılında M. Boleslav U19
1 Temmuz 2021 yılında Ml. Boleslav B
Adam Tichy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Adam Tichy şuan FK Mlada Boleslav B takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FC Mělník (2009 - 2012)
FK Neratovice-Byškovice (2012 - 2017)
FK Mladá Boleslav (2017 - 2021)
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