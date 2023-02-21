Adam Toula kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Toula Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Toula adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Toula Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Toula 11 Şubat 2002 tarihinde Benešov şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Adam Toula şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Toula Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Int. Sport Management s.r.o. yapmaktadır. Adam Toula, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sellier & Bellot Vlasim futbol takımında oynamaktadır. FC Sellier & Bellot Vlasim takımına 17 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Adam Toula'nin FC Sellier & Bellot Vlasim ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adam Toula Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Toula isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adam Toula Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Toula futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında SK Slavia U19

1 Temmuz 2020 yılında Slavia Prag B

17 Şubat 2022 yılında Vlasim

30 Haziran 2023 yılında Slavia Prag B

Adam Toula Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Toula şuan FC Sellier & Bellot Vlasim takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Adam Toula Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Sellier & Bellot Vlašim (2008 - 2013)SK Slavia Praha (2013 - 2020)

Çek Cumhuriyeti U17 takımında 11 numaralı formasıyla 8 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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