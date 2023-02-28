Adam Tucny kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Tucny Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Tucny adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Tucny Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Tucny 21 Mayıs 2002 tarihinde Dunajská Streda şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Adam Tučný şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Tucny Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AM-PRO Players Agency s.r.o. yapmaktadır. Adam Tucny, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Ruzomberok futbol takımında oynamaktadır. MFK Ruzomberok takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Adam Tucny'nin MFK Ruzomberok ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Adam Tucny Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Tucny isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adam Tucny Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Tucny futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Temmuz 2014 yılında Slovan B. Alt.

16 Temmuz 2019 yılında AS Trencin U19

1 Temmuz 2020 yılında AS Trencin

1 Temmuz 2022 yılında Ruzomberok

Adam Tucny Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Tucny şuan MFK Ruzomberok takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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