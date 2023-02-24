Adam Varadi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Varadi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Varadi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Varadi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Varadi 8 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. Macaristan uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Varadi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MK Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Békéscsaba 1912 Elöre SE futbol takımında oynamaktadır. Békéscsaba 1912 Elöre SE takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Adam Varadi'nin Békéscsaba 1912 Elöre SE ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adam Varadi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Varadi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Adam Varadi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Varadi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Békéscsaba U17

1 Temmuz 2018 yılında Békéscsaba II

27 Ocak 2021 yılında Hódmezövásárhely FC

30 Haziran 2021 yılında Békéscsaba II

1 Temmuz 2021 yılında Békéscsaba

Adam Varadi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Varadi şuan Békéscsaba 1912 Elöre SE takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.