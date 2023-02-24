Adam Varga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Varga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adam Varga kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Adam Varga ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Adam Varga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Varga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adam Varga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Varga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Varga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Varga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Varga 12 Şubat 1999 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Varga Ádám Gábor şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Varga Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Center Sport yapmaktadır. Adam Varga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kecskeméti TE futbol takımında oynamaktadır. Kecskeméti TE takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Adam Varga'nin Kecskeméti TE ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adam Varga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Varga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Adam Varga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Varga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Ferencváros U17

1 Ocak 2015 yılında Ferencváros U19

1 Temmuz 2015 yılında Ferencváros II

1 Ocak 2016 yılında Ferencváros

27 Temmuz 2020 yılında Soroksár

30 Haziran 2021 yılında Ferencváros

26 Ağustos 2021 yılında Soroksár

30 Haziran 2022 yılında Ferencváros

29 Temmuz 2022 yılında Kecskemét

30 Haziran 2023 yılında Ferencváros

Adam Varga kimdir

Adam Varga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Varga şuan Kecskeméti TE takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Adam Varga Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Macaristan U17 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Adam Varga nereli

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