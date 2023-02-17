Adam Vendelbo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Vendelbo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Vendelbo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Vendelbo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Vendelbo 19 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Adam Vendelbo Clement şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Vendelbo Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO FC yapmaktadır. Adam Vendelbo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lyngby BK U19 futbol takımında oynamaktadır. Lyngby BK U19 takımına 1 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Adam Vendelbo'nin Lyngby BK U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adam Vendelbo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Vendelbo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adam Vendelbo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Vendelbo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2020 yılında Lyngby BK U19

Adam Vendelbo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Vendelbo şuan Lyngby BK U19 takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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