Adam Viczian kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Viczian Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Viczian adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Viczian Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Viczian 24 Kasım 1995 tarihinde Békéscsaba şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Viczian Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The Footballers Group yapmaktadır. Adam Viczian, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Diósgyőri VTK futbol takımında oynamaktadır. Diósgyőri VTK takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Adam Viczian'nin Diósgyőri VTK ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adam Viczian Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Viczian isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adam Viczian Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Viczian futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Békéscsaba U17

1 Temmuz 2011 yılında Békéscsaba U19

1 Temmuz 2014 yılında Békéscsaba

23 Temmuz 2019 yılında Vasas FC

1 Temmuz 2022 yılında Diósgyőr

Adam Viczian Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Viczian şuan Diósgyőri VTK takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

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