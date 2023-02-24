Adam Vigh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Vigh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Vigh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Vigh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Vigh 26 Haziran 1987 tarihinde Esztergom şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Vigh Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adam Vigh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dorogi FC futbol takımında oynamaktadır. Dorogi FC takımına 15 Şubat 2012 tarihinde katılmıştır. Adam Vigh'nin Dorogi FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adam Vigh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Vigh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adam Vigh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Vigh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ağustos 2006 yılında Dorog

1 Temmuz 2007 yılında Peuerbach

15 Şubat 2012 yılında Dorog

Adam Vigh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Vigh şuan Dorogi FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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