Adam Vikman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Vikman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Vikman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Vikman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Vikman 15 Aralık 2003 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Adam Oscar Magnus Vikman şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Vikman Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adam Vikman, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IK Sirius futbol takımında oynamaktadır. IK Sirius takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Adam Vikman'nin IK Sirius ile sözleşmesi 31 Aralık 2027 tarihinde bitmektedir.

Adam Vikman Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Adam Vikman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adam Vikman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Vikman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında IK Sirius U17

1 Ocak 2021 yılında Sirius U19

1 Eylül 2021 yılında Sirius

Adam Vikman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Vikman şuan IK Sirius takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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