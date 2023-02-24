Adam Vincze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Vincze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Vincze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Vincze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Vincze 13 Aralık 2000 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Vincze Ádám Ottó şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Vincze Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adam Vincze, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Soroksár SC futbol takımında oynamaktadır. Soroksár SC takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Adam Vincze'nin Soroksár SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adam Vincze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Vincze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adam Vincze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Vincze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Şubat 2016 yılında Tabáni SSKE

31 Ağustos 2017 yılında Budaörsi SC U19

15 Temmuz 2019 yılında Pápai PFC

17 Şubat 2020 yılında Ménfőcsanak

12 Şubat 2021 yılında ETO FC Győr

1 Şubat 2023 yılında Soroksár

Adam Vincze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Vincze şuan Soroksár SC takımında oynamakta ve 76 numaralı formayı giymektedir.

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