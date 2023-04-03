Adam Viola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Viola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Viola adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Adam Viola Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Adam Viola 8 Haziran 2004 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Adam Viola Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK TSC Backa Topola U19 futbol takımında oynamaktadır. FK TSC Backa Topola U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Adam Viola'nin FK TSC Backa Topola U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Adam Viola Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Adam Viola futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında FK TSC U19
Adam Viola Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Adam Viola şuan FK TSC Backa Topola U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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