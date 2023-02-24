Adam Vosnjak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Vosnjak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Vosnjak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Vosnjak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Vosnjak 26 Temmuz 2000 tarihinde Celje şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Adam Vošnjak şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Vosnjak Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KALA Stars Management yapmaktadır. Adam Vosnjak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sloboda Tuzla futbol takımında oynamaktadır. FK Sloboda Tuzla takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Adam Vosnjak'nin FK Sloboda Tuzla ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adam Vosnjak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Vosnjak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adam Vosnjak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Vosnjak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Rudar Velenje

10 Ağustos 2020 yılında FC Koper

15 Şubat 2021 yılında Rudar Velenje

30 Haziran 2021 yılında FC Koper

17 Şubat 2022 yılında NK Dekani

30 Haziran 2022 yılında FC Koper

5 Temmuz 2022 yılında Sloboda Tuzla

30 Haziran 2023 yılında FC Koper

Adam Vosnjak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Vosnjak şuan FK Sloboda Tuzla takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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