Adam Vrba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Vrba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Vrba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Vrba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Vrba 13 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Vrba Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Karvina futbol takımında oynamaktadır. MFK Karvina takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Adam Vrba'nin MFK Karvina ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adam Vrba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Vrba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adam Vrba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Vrba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Vikt. Plzen U19

1 Temmuz 2019 yılında Vik. Plzen B

23 Şubat 2022 yılında Domazlice

30 Haziran 2022 yılında Vik. Plzen B

16 Ocak 2023 yılında Karvina

30 Haziran 2023 yılında Vik. Plzen B

Adam Vrba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Vrba şuan MFK Karvina takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Adam Vrba Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SK Buštěhrad (2008 - 2011)SK Kladno (2011 - 2015)FC Viktoria Plzeň (2015 - 2019)

Çek Cumhuriyeti U17 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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