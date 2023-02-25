Adam Zimarino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Zimarino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Zimarino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Zimarino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Zimarino 28 Ağustos 2001 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Avustralya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Zimarino Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adam Zimarino, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Perth Glory futbol takımında oynamaktadır. Perth Glory takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Adam Zimarino'nin Perth Glory ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adam Zimarino Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Zimarino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adam Zimarino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Zimarino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Temmuz 2022 yılında Perth Glory

Adam Zimarino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Zimarino şuan Perth Glory takımında oynamakta ve 43 numaralı formayı giymektedir.

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