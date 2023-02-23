Adam Zrelak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Zrelak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Zrelak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Zrelak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Zrelak 5 Mayıs 1994 tarihinde Stará Ľubovna şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Adam Zreľák şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Zrelak Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOUnited Management GmbH yapmaktadır. Adam Zrelak, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Warta Poznań futbol takımında oynamaktadır. Warta Poznań takımına 11 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Adam Zrelak'nin Warta Poznań ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Adam Zrelak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Zrelak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Adam Zrelak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Zrelak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Ruzomberok

1 Ocak 2015 yılında Slo. Bratislava

6 Eylül 2016 yılında Jablonec

7 Temmuz 2017 yılında Nürnberg

11 Şubat 2021 yılında Warta Poznań

Adam Zrelak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Zrelak şuan Warta Poznań takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Adam Zrelak Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

ŠK Odeva Lipany, Ružomberok (2009-2013)

Slovakya takımında 15 numaralı formasıyla 19 Kasım 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 3 gol atmıştır.

Slovakya U21 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 4 gol atmıştır.

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