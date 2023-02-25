Adama Diakhaby kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adama Diakhaby Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adama Diakhaby adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adama Diakhaby Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adama Diakhaby 5 Temmuz 1996 tarihinde Ajaccio şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Fransa,Senegal uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adama Diakhaby Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Life Management sarl yapmaktadır. Adama Diakhaby, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karabağ futbol takımında oynamaktadır. Karabağ takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Adama Diakhaby'nin Karabağ ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Adama Diakhaby Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adama Diakhaby isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 9.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Adama Diakhaby Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adama Diakhaby futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında SM Caen B

1 Temmuz 2014 yılında Kulüpsüz

8 Kasım 2015 yılında Rennes B

1 Temmuz 2016 yılında Rennes

2 Ağustos 2017 yılında Monaco

20 Temmuz 2018 yılında Huddersfield

21 Ocak 2020 yılında Nottm Forest

31 Mayıs 2020 yılında Huddersfield

1 Şubat 2021 yılında Amiens SC

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

13 Ocak 2023 yılında Karabağ

Adama Diakhaby Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adama Diakhaby şuan Karabağ takımında oynamakta ve 87 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Adama Diakhaby Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

AJ Biguglia (2003–2005), Saint-Étienne du Rouvray (2005–2006), CMS Oissel (2006–2009), SM Caen (2009–2014)

Fransa U21 takımında 15 numaralı formasıyla 5 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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