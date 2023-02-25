Adama Diallo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adama Diallo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adama Diallo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adama Diallo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adama Diallo 31 Ekim 1997 tarihinde Conakry şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Gine uyrukludur.Gerçek adı da Adama Mamadou Diallo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adama Diallo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PFM_AGENCY yapmaktadır. Adama Diallo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Energetik-BGU Minsk futbol takımında oynamaktadır. Energetik-BGU Minsk takımına 9 Haziran 2021 tarihinde katılmıştır. Adama Diallo'nin Energetik-BGU Minsk ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adama Diallo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adama Diallo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adama Diallo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adama Diallo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Haziran 2021 yılında Energetik-BGU

23 Mart 2022 yılında Kaysar

31 Aralık 2022 yılında Energetik-BGU

Adama Diallo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adama Diallo şuan Energetik-BGU Minsk takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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