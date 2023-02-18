Adama Diom kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adama Diom Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adama Diom adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adama Diom Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adama Diom 8 Temmuz 2000 tarihinde doğmuştur. Senegal uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adama Diom Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adama Diom, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olympique Khouribga futbol takımında oynamaktadır. Olympique Khouribga takımına 1 Kasım 2021 tarihinde katılmıştır. Adama Diom'nin Olympique Khouribga ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Adama Diom Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adama Diom isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adama Diom Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adama Diom futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ocak 2020 yılında Khouribga Res.

1 Kasım 2021 yılında O. Khouribga

Adama Diom Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adama Diom şuan Olympique Khouribga takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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