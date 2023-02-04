Adama Fofana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adama Fofana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adama Fofana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adama Fofana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adama Fofana 11 Ekim 1999 tarihinde Mankono şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Burkina Faso,Fildişi Sahili uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adama Fofana Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ASR SPORT yapmaktadır. Adama Fofana, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dijon FCO futbol takımında oynamaktadır. Dijon FCO takımına 31 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Adama Fofana'nin Dijon FCO ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Adama Fofana Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Adama Fofana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adama Fofana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adama Fofana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Mart 2018 yılında Varbergs BoIS

31 Ağu 2021 yılında Dijon

Adama Fofana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adama Fofana şuan Dijon FCO takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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