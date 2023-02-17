Adama Fofana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adama Fofana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adama Fofana kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Adama Fofana ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Adama Fofana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adama Fofana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adama Fofana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adama Fofana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adama Fofana 4 Ocak 2001 tarihinde Abobo şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adama Fofana Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Soccer Management yapmaktadır. Adama Fofana, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vejle Boldklub futbol takımında oynamaktadır. Vejle Boldklub takımına 19 Ağu 2019 tarihinde katılmıştır. Adama Fofana'nin Vejle Boldklub ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adama Fofanaboyu ve yaşı kaç

Adama Fofana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adama Fofana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Adama Fofana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adama Fofana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ocak 2019 yılında Vejle BK U19

19 Ağu 2019 yılında Vejle BK

1 Ocak 2020 yılında Helsinki IFK

31 Aralık 2020 yılında Vejle BK

14 Temmuz 2022 yılında MFK Vyskov

31 Aralık 2022 yılında Vejle BK

Adama Fofana kimdir

Adama Fofana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adama Fofana şuan Vejle Boldklub takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Olympic Sport d'Abobo FC (-01/2019), Vejle BK (01/2019 - 08/2019)

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Adama Fofana nereli

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