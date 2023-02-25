Adama Guira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adama Guira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adama Guira kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Adama Guira ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Adama Guira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adama Guira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adama Guira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adama Guira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adama Guira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adama Guira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adama Guira 24 Nisan 1988 tarihinde Bobo-Dioulasso şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Burkina Faso uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adama Guira Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini J.Consul SM yapmaktadır. Adama Guira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Qingdao Hainiu futbol takımında oynamaktadır. Qingdao Hainiu takımına 13 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Adama Guira'nin Qingdao Hainiu ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adama Guira Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/adamaguira17

Adama Guira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adama Guira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Adama Guira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adama Guira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında RC Bobo Diou.

1 Temmuz 2008 yılında CF Gavà

1 Temmuz 2009 yılında Alicante

30 Temmuz 2010 yılında UD Logroñés

1 Ağustos 2011 yılında Djurgården

21 Şubat 2012 yılında Dacia

12 Temmuz 2013 yılında SönderjyskE

31 Ağustos 2016 yılında Lens

8 Temmuz 2017 yılında Aarhus GF

11 Temmuz 2019 yılında R&F

14 Ekim 2020 yılında Kulüpsüz

6 Şubat 2021 yılında SönderjyskE

10 Ağustos 2021 yılında Racing Rioja CF

13 Nisan 2022 yılında QD Hainiu

Adama Guira kimdir

Adama Guira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adama Guira şuan Qingdao Hainiu takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Adama Guira Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Burkina Faso takımında 24 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 42 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Adama Guira nereli

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