Adama Niane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adama Niane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adama Niane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adama Niane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adama Niane 16 Haziran 1993 tarihinde Bamako şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Mali uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adama Niane Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Adama Niane, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Nassaji Mazandaran futbol takımında oynamaktadır. FC Nassaji Mazandaran takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Adama Niane'nin FC Nassaji Mazandaran ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Adama Niane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adama Niane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Adama Niane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adama Niane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında FC Nantes U19

1 Temmuz 2012 yılında FC Nantes B

22 Ağustos 2016 yılında Troyes

31 Ağustos 2018 yılında RSC Charleroi

28 Ocak 2020 yılında KV Oostende

30 Haziran 2020 yılında RSC Charleroi

24 Eylül 2020 yılında FC Sochaux

12 Ocak 2022 yılında USL Dunkerque

30 Haziran 2022 yılında FC Sochaux

27 Temmuz 2022 yılında FC Nassaji M.

Adama Niane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adama Niane şuan FC Nassaji Mazandaran takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Adama Niane Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yeelen Olympique (2003-2011), FC Nantes (2011-2012)

Mali takımında 20 numaralı formasıyla 10 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Mali U20 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 3 gol atmıştır.

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