Adama Traore kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adama Traore Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adama Traore adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adama Traore Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adama Traore 5 Haziran 1995 tarihinde Bamako şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Mali uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adama Traore Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adama Traore, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ferencvárosi TC futbol takımında oynamaktadır. Ferencvárosi TC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Adama Traore'nin Ferencvárosi TC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Adama Traore Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/adama_traore_14/

Adama Traore Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adama Traore isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Adama Traore Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adama Traore futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında TP Mazembe

20 Ağustos 2018 yılında FC Metz

31 Ocak 2019 yılında US Orléans

30 Haziran 2019 yılında FC Metz

18 Ocak 2020 yılında Al-Adalah FC

6 Ekim 2020 yılında FC Metz

10 Şubat 2021 yılında FC Sheriff

1 Temmuz 2022 yılında Ferencváros

Adama Traore Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adama Traore şuan Ferencvárosi TC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Adama Traore Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Club Olympique de Bamako (2011–2013)

Mali takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 47 maçta 8 gol atmıştır.

Mali U23 takımında 11 numaralı formasıyla 29 Kasım 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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