Adama Traore kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adama Traore Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adama Traore adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adama Traore Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adama Traore 3 Şubat 1990 tarihinde Bondoukou şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Fildişi Sahili,Avustralya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adama Traore Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vlado Bozinoski yapmaktadır. Adama Traore, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Western Sydney Wanderers futbol takımında oynamaktadır. Western Sydney Wanderers takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Adama Traore'nin Western Sydney Wanderers ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adama Traore Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adama Traore isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Adama Traore Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adama Traore futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ağustos 2009 yılında Gold Coast Utd.

1 Temmuz 2012 yılında Melbourne

1 Temmuz 2014 yılında Vit. Guimarães

10 Ocak 2015 yılında FC Basel

14 Ağustos 2017 yılında Göztepe

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

12 Eylül 2019 yılında Melbourne

1 Temmuz 2021 yılında Western Sydney

Adama Traore Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adama Traore şuan Western Sydney Wanderers takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Adama Traore Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fildişi Sahili takımında 18 numaralı formasıyla 6 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Fildişi Sahili U20 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.