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Adamı ağaca bağlayıp karısına gözü önünde tecavüz eden 4 kişi asıldı

İran'nın Khorasan Razavi vilayetinde bir kadın kocası ile dağa tırmandığı esnada, 4 erkek çiftin yolunu kesip kocayı ağaca bağladıktan sonra eşinin gözü önünde kadına tecavüz etti. Cinsel saldırı suçluları yakalandıktan sonra idam cezasına çarptırıldı.

Adamı ağaca bağlayıp karısına gözü önünde tecavüz eden 4 kişi asıldı

İran'nın Khorasan Razavi vilayetinde skandal bir olay yaşandı. Karı koca aktivite olarak dağa tırmanmaya başladıktan bir süre sonra Ruhollah Javidi Rad, Mohammad Sayadi Baghansgani, Mohammad Hosseini ve Mohammad Watandoost adlı 4 kişi tarafından önleri kesildi.

Kocayı iple ağaca bağlayan saldırganlar kadına eşinin gözü önünde tecavüz etti. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından idama mahkum edildi.

Adamı ağaca bağlayıp karısına gözü önünde tecavüz eden 4 kişi asıldı

Suçlular geçtiğimiz pazartesi günü infaz edildi.

Adamı ağaca bağlayıp karısına gözü önünde tecavüz eden 4 kişi asıldı

İran, cinsel taciz ve tecavüz suçlarına karşı sıfır toleransla hareket ediyor. Yasaları gereği bu tür suçları işleyenler çoğunlukla idam cezasına çarptırılıyor. 

Adamı ağaca bağlayıp karısına gözü önünde tecavüz eden 4 kişi asıldı

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