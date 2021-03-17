Adamı ağaca bağlayıp karısına gözü önünde tecavüz eden 4 kişi asıldı

İran'nın Khorasan Razavi vilayetinde skandal bir olay yaşandı. Karı koca aktivite olarak dağa tırmanmaya başladıktan bir süre sonra Ruhollah Javidi Rad, Mohammad Sayadi Baghansgani, Mohammad Hosseini ve Mohammad Watandoost adlı 4 kişi tarafından önleri kesildi.

Kocayı iple ağaca bağlayan saldırganlar kadına eşinin gözü önünde tecavüz etti. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından idama mahkum edildi.

Suçlular geçtiğimiz pazartesi günü infaz edildi.

İran, cinsel taciz ve tecavüz suçlarına karşı sıfır toleransla hareket ediyor. Yasaları gereği bu tür suçları işleyenler çoğunlukla idam cezasına çarptırılıyor.