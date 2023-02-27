Adams Dreimanis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adams Dreimanis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adams Dreimanis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Adams Dreimanis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Adams Dreimanis 1 Ocak 2007 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Ādams Dreimanis şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Adams Dreimanis Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FS Jelgava futbol takımında oynamaktadır. FS Jelgava takımına - tarihinde katılmıştır. Adams Dreimanis'nin FS Jelgava ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Adams Dreimanis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Adams Dreimanis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Adams Dreimanis şuan FS Jelgava takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.
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