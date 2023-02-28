Adams Friday kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adams Friday Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adams Friday adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adams Friday Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adams Friday 23 Kasım 2002 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adams Friday Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Top Sport Services yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Noah Erivan futbol takımında oynamaktadır. FC Noah Erivan takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Adams Friday'nin FC Noah Erivan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adams Friday Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adams Friday isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adams Friday Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adams Friday futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında FC Noah

Adams Friday Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adams Friday şuan FC Noah Erivan takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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