Adams Zakaria kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adams Zakaria Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adams Zakaria adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adams Zakaria Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adams Zakaria 17 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adams Zakaria Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Simul Sport yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Berekum Chelsea FC futbol takımında oynamaktadır. Berekum Chelsea FC takımına - tarihinde katılmıştır. Adams Zakaria'nin Berekum Chelsea FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adams Zakaria Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adams Zakaria isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adams Zakaria Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adams Zakaria Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adams Zakaria şuan Berekum Chelsea FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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