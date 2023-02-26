Adan Zaragoza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adan Zaragoza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adan Zaragoza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adan Zaragoza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adan Zaragoza 29 Kasım 1997 tarihinde Benito Juárez şehrinde doğmuştur. 1,63 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Adán Isaí Zaragoza Meneses şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adan Zaragoza Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fetama Sports Management yapmaktadır. Adan Zaragoza, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cumbayá FC futbol takımında oynamaktadır. Cumbayá FC takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Adan Zaragoza'nin Cumbayá FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adan Zaragoza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adan Zaragoza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adan Zaragoza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adan Zaragoza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında UNAM II

30 Haziran 2018 yılında Cancún

1 Temmuz 2021 yılında Cancún FC

18 Temmuz 2022 yılında Cumbayá FC

Adan Zaragoza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adan Zaragoza şuan Cumbayá FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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