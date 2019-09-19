Adana Adliyesi gazileri unutmadı

Vatani görevlerini yaparken terör saldırısı sonucu yaralanan Adana Adliyesi'nde görevli 2 gaziye, "Gaziler Günü" dolayısıyla teşekkür belgesi verildi.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e İstiklal mücadelesindeki önderliğinden dolayı "Gazi" unvanı verilişinin yıl dönümünde, Adana Adliyesi'nde görev yapan gaziler de unutulmadı.

Bölücü terör örgütü mensuplarınca 2000 yılında Batman Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı'na düzenlenen bombalı saldırıda yaralanan Okan Zengin ile 2008 yılında Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Aktütün Jandarma Karakolu'na düzenlenen saldırıda yaralanan Ekrem Yobaş'a, "Gaziler Günü" münasebetiyle Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül ve Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Çolak tarafından teşekkür belgesi verildi. 3,5 yıldır Adana Adliyesi'nde memur olarak görev yapan gazilere, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Atilla Rahimi de birer buket çiçek verdi.

Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, gazilerin milletimizin gönlünde özel bir yere sahip olduğunu belirterek, "Bugün bu topraklarda özgürce yaşayabiliyorsak, şanlı bayrağımız göklerde dalgalanıyorsa, bunu şehit ve gazilerimizin canları pahasına verdikleri büyük mücadeleye borçluyuz. "Gaziler Günü" dolayısıyla tüm şehit ve gazilerimize, sizlerin nezdinde minnet ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Çolak da vatanın bütünlüğü, milletin güvenliği için canlarını hiçe sayan gazilerin her türlü övgüye layık olduğunu ifade etti.

Gaziler Okan Zengin ve Ekrem Yobaş ise, bu özel günde kendilerini hatırladıkları için Başsavcı Yurdagül ve Komisyon Başkanı Çolak'a teşekkür ettiler.

Kaynak: İHA