Adana Adliyesi'nde motosikletli saldırgan dehşet saçtı! 6 yaralı

Adana'da İnönü Caddesi üzerindeki Adana Adliye binası önüne motosikletli bir saldırgan bina önündeki kalabalığı ateş yağmuruna tuttu. Olayda içinde çocuğunda bulunduğu 6 kişi yaralandı.

Adana Adliyesi önünde saat 10:30 civarında meydana gelen olayda geçen aylarda Belediye Evleri Mahallesi'nde meydana gelen bıçaklı kavga ile ilgili açılan davanın bugünkü duruşması öncesinde motosikletli bir saldırgan ortalığı birbirine kattı. Taraf yakınlarından A.G. ile ismi bilinmeyen bir şahıs, X-Ray cihazının girişinde adliyenin içinde bekleyen, karşı taraf olan baba-kıza tabancayla ateş etti.

Olayda, isimleri öğrenilemeyen baba-kızın da aralarında bulunduğu 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine adliyeye çok sayıda takviye ekip ile ambulans sevk edildi. Adliye içinden sedyeyle ambulansa taşınan yaralılar, çevredeki hastanelere götürülerek, tedaviye alındı. Saldırganlardan A.G. yakalanarak gözaltına alınırken, kaçan diğer şüpheli aranıyor.