Adana Beşiktaşlı İşadamları Derneğinden ihtiyaç sahiplerine destek
İSTANBUL (AA) - Adana Beşiktaşlı İşadamları Derneği, ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahiplerine destek verdi.Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Adana Beşiktaşlı İşadamları Derneği üyeleri, ramazan ayı sebebiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara hediye çeki dağıttı.
İSTANBUL (AA) - Adana Beşiktaşlı İşadamları Derneği, ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahiplerine destek verdi.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Adana Beşiktaşlı İşadamları Derneği üyeleri, ramazan ayı sebebiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara hediye çeki dağıttı.
Kaynak: AA
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