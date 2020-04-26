İstanbul19 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Adana Beşiktaşlı İşadamları Derneğinden ihtiyaç sahiplerine destek

Adana Beşiktaşlı İşadamları Derneğinden ihtiyaç sahiplerine destek

İSTANBUL (AA) - Adana Beşiktaşlı İşadamları Derneği, ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahiplerine destek verdi.Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Adana Beşiktaşlı İşadamları Derneği üyeleri, ramazan ayı sebebiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara hediye çeki dağıttı.

Adana Beşiktaşlı İşadamları Derneğinden ihtiyaç sahiplerine destek

İSTANBUL (AA) - Adana Beşiktaşlı İşadamları Derneği, ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahiplerine destek verdi.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Adana Beşiktaşlı İşadamları Derneği üyeleri, ramazan ayı sebebiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara hediye çeki dağıttı.

Kaynak: AA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT