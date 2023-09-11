Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde asfalt tartışması

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül ayı çalışmalarına asfalt tartışmaları damgasını vurdu.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde asfalt tartışması

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül ayı çalışmalarına asfalt tartışmaları damgasını vurdu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar başkanlığında toplanan Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde yoğun tartışmalar yaşandı.

Gündem dışı söz alan ve asfalt konusuna temas eden MHP Grup Başkanvekili Cemal Demirdağ, standartlara uyulmayan çalışmalar yapıldığını, Kızıldağ- Pozantı arasına Hüseyin Sözlü döneminde yaklaşık 37 menfez ve köprünün hazır hale getirildiğini, 25 kilometrelik yolu bugüne kadar asfaltlamadığını, yolun bozulduğunu söyledi.

Demirdağ'ın yol konusundaki diğer eleştirilerine cevap veren Karalar, "Bizim resmi rakamlara göre, yani şantiyelerde ürettiğimiz ve müteahhitler ihale ettiğimiz rakamı topladığımızda yaklaşık 2,3 milyon ton asfalt dökülmüştür. Hedefimiz 3 milyon ton. Yani hedefimiz görevimizin sonuna kadar 3 milyon ton asfalt dökmektir" dedi.

Karalar, yakında nereye ne kadar asfaltın döküldüğünü yayınlayacaklarını da sözlerine ekledi.

Yapılan diğer konuşmalardan sonra tekliflerden oluşan 10 madde ilgili komisyonlara havale edildi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi çalışmalarına yarın saat 14.00'te devam edecek.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde asfalt tartışması

Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde asfalt tartışması

Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde asfalt tartışması

Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde asfalt tartışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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