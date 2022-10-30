Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar'dan skandal hareket! 29 Ekim kutlamalarında Türk bayrağını yere attı

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında kürsüye çıkarken elindeki iki Türk bayrağından birini yere atması tepki çekti.

Melahat Ersoy
Editör
YAYINLAMA
Google News

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, tüm yurtta konser ve etkinliklerle kutlandı. Adana'daki kutlamalarda Aleyna Tilki sahne alarak, binlerce kişiye keyifli anlar yaşattı. Kutlamalarda tepki çeken bir olay da yaşandı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar'dan skandal hareket! 29 Ekim kutlamalarında Türk bayrağını yere attı

BAYRAĞI YERE ATTI

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, kürsüye çıkarken elinde bulunan 2 Türk bayrağından birini yere attı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar'dan skandal hareket! 29 Ekim kutlamalarında Türk bayrağını yere attı

SAHNEYE ÇIKIP BAYRAK SALLADI

Karalar daha sonra sahneye çıkarak elindeki bayrağı salladı. Karalar'ın bayrağı attığı görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu.

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar'dan skandal hareket! 29 Ekim kutlamalarında Türk bayrağını yere attı

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar'dan skandal hareket! 29 Ekim kutlamalarında Türk bayrağını yere attı

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar'dan skandal hareket! 29 Ekim kutlamalarında Türk bayrağını yere attı

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar'dan skandal hareket! 29 Ekim kutlamalarında Türk bayrağını yere attı

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar'dan skandal hareket! 29 Ekim kutlamalarında Türk bayrağını yere attı

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar'dan skandal hareket! 29 Ekim kutlamalarında Türk bayrağını yere attı

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Güney Kore'de Cadılar Bayramı kutlamaları can pazarına döndü! Türkiye'nin Seul Büyükelçiliğinden açıklama
Güney Kore'de Cadılar Bayramı kutlamaları can pazarına döndü! Türkiye'nin Seul Büyükelçiliğinden açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi! TOGG'un yeni rengi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi! TOGG'un yeni rengi belli oldu
Ahmet Hakan, kendisini hedef alan İYİ Partili Bahadır Erdem'e yanıt verdi: "Meral Abla! Şunun ağzına biraz acı biber sürer misin lütfen"
Ahmet Hakan, kendisini hedef alan İYİ Partili Bahadır Erdem'e yanıt verdi: "Meral Abla! Şunun ağzına biraz acı biber sürer misin lütfen"
İzmir'de deprem konutlarının teslim edileceği tarih belli oldu!
İzmir'de deprem konutlarının teslim edileceği tarih belli oldu!
Son Haberler
Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar'dan skandal hareket! 29 Ekim kutlamalarında Türk bayrağını yere attı
Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar'dan skandal hareket! 29 Ekim kutlamalarında Türk bayrağını yere attı
131/6-d Trafik Cezası Nedir? 131/6-d Trafik Cezası 2022 Ne Kadar?
131/6-d Trafik Cezası Nedir? 131/6-d Trafik Cezası 2022 Ne Kadar?
Bitcoin yükselişe geçti! Kritik sınırın da üzerine çıktı! İşte kripto paralardaki son durum...
Bitcoin yükselişe geçti! Kritik sınırın da üzerine çıktı! İşte kripto paralardaki son durum...
Somali kana bulandı! Bomba yüklü araçlarla terör saldırısı: Yüzlerce ölü ve yaralı var
Somali kana bulandı! Bomba yüklü araçlarla terör saldırısı: Yüzlerce ölü ve yaralı var
Sakarya'da korkutan yangın! Sünger fabrikası küle döndü...
Sakarya'da korkutan yangın! Sünger fabrikası küle döndü...
Denizli'de pompalı tüfek dehşeti yaşattı! Yaralılar var
Denizli'de pompalı tüfek dehşeti yaşattı! Yaralılar var
Çok Okunanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi! TOGG'un yeni rengi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi! TOGG'un yeni rengi belli oldu
Güney Kore'de Cadılar Bayramı kutlamaları can pazarına döndü! Türkiye'nin Seul Büyükelçiliğinden açıklama
Güney Kore'de Cadılar Bayramı kutlamaları can pazarına döndü! Türkiye'nin Seul Büyükelçiliğinden açıklama
İzmir'de deprem konutlarının teslim edileceği tarih belli oldu!
İzmir'de deprem konutlarının teslim edileceği tarih belli oldu!
Ahmet Hakan, kendisini hedef alan İYİ Partili Bahadır Erdem'e yanıt verdi: "Meral Abla! Şunun ağzına biraz acı biber sürer misin lütfen"
Ahmet Hakan, kendisini hedef alan İYİ Partili Bahadır Erdem'e yanıt verdi: "Meral Abla! Şunun ağzına biraz acı biber sürer misin lütfen"
Cadılar Bayramı kutlamaları kabusa döndü! Binlerce kişinin katıldığı kutlamada izdiham yaşandı, 100'den fazla kişi hayatını kaybetti...
Cadılar Bayramı kutlamaları kabusa döndü! Binlerce kişinin katıldığı kutlamada izdiham yaşandı, 100'den fazla kişi hayatını kaybetti...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Otomobile dair her şeyi unutun, Togg bir otomobilden fazlası derken ciddiydik"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Otomobile dair her şeyi unutun, Togg bir otomobilden fazlası derken ciddiydik"
Yorumlananlar
Bugün kimin maçı var 28 Ekim 2022 Cuma? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 28 Ekim 2022 Cuma? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Dünyanın İslam’a ihtiyacı var"
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Dünyanın İslam’a ihtiyacı var"
Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 24- 30 Ekim 2022 | Akrep sevmeye doyamayacak, başak başkalarının işine burnunu sokma!
Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 24- 30 Ekim 2022 | Akrep sevmeye doyamayacak, başak başkalarının işine burnunu sokma!