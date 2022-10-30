Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar'dan skandal hareket! 29 Ekim kutlamalarında Türk bayrağını yere attı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, tüm yurtta konser ve etkinliklerle kutlandı. Adana'daki kutlamalarda Aleyna Tilki sahne alarak, binlerce kişiye keyifli anlar yaşattı. Kutlamalarda tepki çeken bir olay da yaşandı.

BAYRAĞI YERE ATTI

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, kürsüye çıkarken elinde bulunan 2 Türk bayrağından birini yere attı.

SAHNEYE ÇIKIP BAYRAK SALLADI

Karalar daha sonra sahneye çıkarak elindeki bayrağı salladı. Karalar'ın bayrağı attığı görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu.