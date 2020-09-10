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  3. Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde kavga; Yumruklar havada uçuştu

Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde kavga; Yumruklar havada uçuştu

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Partili üyeler ile CHP'li Sedat Gül arasında çıkan tartışmada Saimbeyli Belediye Başkanı MHP'li Mustafa Şahin Gökçe, darbedildi. Yaralanan Gökçe hastaneye kaldırıldı.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 3'üncü oturumu,  Zeydan Karalar başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis'te arsa satışıyla ilgili gündem maddesinin oylanması sonrası yumruklu kavga çıktı. AK Parti grubundan üyeler oylamaya itiraz edince CHP'li Sedat Gül AK Partili üyelere saldırdı. O anlar meclisteki kameralara yansıdı.

Oturumda arsa satışı ve kooperatifle ilgili bir gündem maddesi oylandı. Başkan Zeydan Karalar, oyları sayıp, "Oy çokluğuyla kabul edilmiştir" açıklaması yaptı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde kavga; Yumruklar havada uçuştu

AK Parti Meclis Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı ve meclis üyesi Vedat Gündoğan, katip üyelere sayım yaptırılmadan maddenin geçirildiği yönünde itirazda bulundu, oylamanın yeniden yapılmasını istedi. Ancak Başkan Zeydan Karalar, elde görüntülerin mevcut olduğunu ve kararın oy çokluğuyla alındığını vurguladı. 

Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde kavga; Yumruklar havada uçuştu

TEKME TOKAT BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Bu sırada AK Parti grubunda karara itiraz eden Ozan Gülaçtı'ya destek veren partilisi Vedat Gündoğan ile Karataş Meclis Üyesi CHP'li Sedat Gül arasında tartışma çıktı. Bulunduğu yerden kalkan Sedat Gül, Ozan Gülaçtı'ya saldırmaya çalıştı. Çıkan arbedede Saimbeyli Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe darbedildi. Gökçe, Cumhur İttifakı partilileri tarafından belediyeye yakın bir özel hastaneye götürüldü.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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