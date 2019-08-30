Adana Büyükşehir Belediyesinden "çelenk töreni" açıklaması

Adana Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen çelenk törenine katılması için Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın vekalet verdiği meclis üyesinin yanlış anlama sonucu törene katılamadığını bildirdi.

Adana Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 29 Ağustos 2019 akşamı Adana Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Belediyesi ve Seyhan Belediyesinin birlikte düzenlediği

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına katılmış, Uğur Mumcu Bulvarı'nda gerçekleştirilen meşaleli yürüyüşte yer almış, Adanalıların Zafer Bayramı'nı kutlamış ve konseri hemşehrileriyle birlikte izlemiştir. Başkan Zeydan Karalar, 30 Ağustos 2019 günü şehir dışına çıkacağı hasebiyle 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına katılması için belediye meclis üyelerinden birine vekalet vermiştir. Bir yanlış anlama neticesinde vekil, Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koyma törenine katılamamıştır" denildi.

Açıklamada, durumu öğrenen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'ın şehir dışına çıkmaktan vazgeçip, Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın makamındaki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları ile Uğur Mumcu Meydanı'ndaki (İstasyon Meydanı) geçit törenine katıldığı kaydedildi.

Kaynak: İHA