Adana, Ceyhan Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: Eski Başkan Kadir Aydar için gözaltı kararı

Son dakika haberi... Adana'da Ceyhan Belediyesi'nden rüşvet aldıkları belirlenen kişilerin olduğunun tespit edilmesi üzerine aralarında eski CHP'li belediye başkanı Kadir Aydar'ın da bulunduğu 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda ekipler belediye binasında arama yapmaya başladılar.

Ayrıntılar gelecek...